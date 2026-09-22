Denuncian ausencia de agentes del Ministerio Público en Mezquital y Nuevo Ideal

De manera anónima, ciudadanos hicieron llegar a la redacción de este medio un señalamiento sobre la presunta ausencia recurrente de Agentes del Ministerio Público en la cabecera municipal de Mezquital, situación que, aseguran, ha dificultado la presentación de denuncias.

Según el reporte recibido, durante distintos periodos de lo que va del año, algunas personas han acudido con la intención de denunciar posibles delitos, pero presuntamente han encontrado sin atención la mesa del Ministerio Público correspondiente.

Los denunciantes señalaron que, ante la falta de personal que pueda recibirlos, algunos ciudadanos se ven obligados a esperar hasta que se presente el agente encargado o considerar trasladarse hasta la ciudad de Durango para realizar el trámite, lo que implica tiempo y gastos adicionales.

De acuerdo con el mismo señalamiento ciudadano, una situación similar presuntamente ocurre en el municipio de Nuevo Ideal, donde también se han presentado dificultades para encontrar personal del Ministerio Público disponible para recibir denuncias.

Ante esta situación, los ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para garantizar que las mesas del Ministerio Público asignadas a Mezquital y Nuevo Ideal cuenten con atención regular.