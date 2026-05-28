Denuncian desaparición de un menor de 15 años de edad en la ciudad de Durango

Autoridades locales iniciaron la búsqueda de un adolescente de 15 años reportado como desaparecido en la ciudad de Durango, luego de que familiares señalaron que desconocían su paradero desde la noche del martes.

El reporte fue realizado alrededor de las 21:00 horas ante las autoridades, cuando familiares acudieron a la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia formal.

De acuerdo con la información oficial, el menor salió de la colonia Lindavista a bordo de una motocicleta negra y desde entonces no había regresado ni mantenido comunicación con sus familiares.

La familia indicó que el adolescente es de complexión media, tez clara y cabello lacio. Sin embargo, no se precisó la vestimenta que portaba al momento de su desaparición.

Tras la denuncia, corporaciones de seguridad iniciaron las acciones de búsqueda y localización correspondientes.