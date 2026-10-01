Denuncian descargas de aguas residuales al río Tunal, cerca de El Arenal

En la localidad de El Arenal, a pocos minutos del Centro Histórico de Durango, habitantes reportaron la presunta descarga de aguas residuales hacia el río Tunal, por lo que han solicitado atención por parte de las autoridades correspondientes.

El regidor Francisco Franco Soler informó que acudió a El Arenal tras las denuncias de los habitantes, quienes detectaron descargas residuales junto a la planta oriente.

“En la zona, dos corrientes de agua se juntan antes de continuar hacia campos de la zona rural y el río Tunal”, detalló.

Al parecer, una de esas corrientes proviene de la planta oriente y parece ser agua que no está suficientemente tratada, mientras que la otra presenta basura y otros desechos; ambas desembocan en el río.

Señalan existencia de malos olores

El lugar registra malos olores que se pueden incrementar con las altas temperaturas, y que afectan a los vecinos de la zona.

Solicitan a las autoridades correspondientes, entre ellas Aguas del Municipio de Durango (AMD), que revisen lo que está ocurriendo y atiendan las denuncias.

En el caso de la revisión, el regidor indicó que se debe incluir la verificación de que se estén cumpliendo las normas técnicas para el tratamiento del agua.

“Las descargas de aguas negras deben investigarse para evitar afectaciones a los cuerpos de agua”, afirmó.

A los ciudadanos hizo el llamado para que, en caso de detectar una descarga de aguas residuales, la reporten, con el objetivo de documentar los casos y darlos a conocer a las autoridades correspondientes.