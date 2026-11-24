Una denuncia relacionada con la difusión de videos en los que presuntamente se vulnera la integridad de un menor de edad fue recibida por los servicios de emergencia de Durango durante la noche del lunes.

El reporte fue realizado alrededor de las 21:00 horas por una mujer radicada en Mazatlán, Sinaloa, quien manifestó haber encontrado dicho contenido mientras navegaba en la red social Facebook.

De acuerdo con lo expresado por la denunciante, las publicaciones corresponden a un perfil perteneciente presuntamente a un creador de contenido originario del estado de Durango.

La mujer señaló que en las grabaciones aparece un niño de aproximadamente cinco años de edad, quien presuntamente sería hijo de la persona responsable de publicar los videos.

La reportante manifestó su preocupación por el comportamiento del adulto y las muestras de incomodidad del pequeño, además de señalar que el supuesto creador de contenido podría radicar en la región serrana de Durango.

Debido a la naturaleza de la denuncia y a que el contenido fue localizado en redes sociales, el reporte fue canalizado a la Policía Cibernética para su atención.