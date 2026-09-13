Denuncian incumplimiento para renovar el sindicato de salud en Durango

Denuncian que ya pasó la fecha para lanzar la convocatoria para la renovación de la Sección 88 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) que representa al personal médico y administrativo en el estado de Durango, y que debió emitirse desde abril de 2026, por lo que trabajadores piden la intervención de la dirigencia nacional.

De acuerdo con los trabajadores, la convocatoria para el cambio de representación sindical debió emitirse en abril, pero como no se realizó, esperaban que fuera en agosto, o al menos 20 días antes del 22 de septiembre, fecha en que debe concluir la actual dirigencia sindical, para que pudiera realizarse el cambio.

Entre las preocupaciones de los trabajadores está que el proceso de convocatoria y renovación debe quedar listo este año, ya que en 2027 habrá un proceso electoral y no podría empatarse el desarrollo de la elección sindical.

“Tenemos que ser realistas, la convocatoria tiene que salir antes de este año; si no sale antes, el próximo año empiezan las elecciones federales y no puede haber ningún tipo de elección, ni de una escuela, porque no pueden empatar con ningún proceso electoral”, expresó Luis Gabriel Torres Vázquez, trabajador de la Secretaría de Salud.

HAY INCUMPLIMIENTO

Aseguró que ya se está organizando el personal inconforme ante el incumplimiento, por lo que se pretende recurrir a la vía jurídica y no tanto a las manifestaciones.

“Acudimos a la Ciudad de México, llevamos una petición por escrito, donde exigíamos la convocatoria y, si no, que nos dieran los cambios a los reglamentos o a las condiciones generales de trabajo”.

Sin embargo, dijo que se les comentó que hubo una asamblea donde se determinó posponer las elecciones hasta que se estableciera un comité electoral, pero este no se estableció por escrito ni se les informó nada.

Dijo que lo único que se está exigiendo es que se respeten sus derechos como trabajadores, así como el de elegir a quien los va a representar.

“Vamos a esperar la respuesta y, si no se da, como la petición ya está sellada en un documento de recibido, pues vamos a lo que sigue, a meter una querella ante la Junta Federal”.

Apuntó que esperan que se respete lo que disponen tanto el reglamento como sus derechos como trabajadores y que no se presente actuar en corrupción.