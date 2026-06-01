Denuncian más de 1500 casos de violencia familiar en Durango

La violencia familiar continúa como uno de los delitos de mayor incidencia en Durango, con una marcada concentración de casos en los principales centros urbanos del estado.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril de 2026 se iniciaron mil 593 carpetas de investigación por violencia familiar en Durango.

El comportamiento mensual refleja 365 denuncias presentadas en enero, 412 en febrero, 414 en marzo y 402 en abril.

El municipio de Durango acumuló mil 92 denuncias durante el primer cuatrimestre; en segundo lugar se ubicó Gómez Palacio con 246 denuncias, seguido de Lerdo con 103. Entre ambos municipios laguneros sumaron 349 casos, consolidándose como la segunda región con mayor incidencia.

Más atrás aparecieron Santiago Papasquiaro, con 19 denuncias; Guadalupe Victoria, con 15; Vicente Guerrero, con 14, y Nombre de Dios, con 12.

Otros municipios con registros durante el periodo fueron Mapimí ,con 10 casos; Pueblo Nuevo y Poanas, con cuatro cada uno; San Juan del Río y Súchil, con tres; Canatlán, Cuencamé, Mezquital, Ocampo y Peñón Blanco, con cinco cada uno; además de reportes aislados en diversas demarcaciones.

Al comparar los primeros cuatro meses de 2026 con años anteriores, se apreció una disminución en el número de denuncias pues en el mismo periodo de 2025 se registraron mil 108 casos; sin embargo, al considerar los años previos la cifra actual permanece por debajo de los niveles observados.

Esto porque en 2021 se acumularon mil 858 denuncias entre enero y abril; en 2022 fueron mil 562; en 2023 sumaron mil 532 y en 2024 alcanzaron mil 507 expedientes.