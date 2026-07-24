Denuncian más de 500 casos de amenazas en Durango durante primer semestre de 2026

Durango acumuló 551 carpetas de investigación por el delito de amenazas durante los primeros seis meses de 2026, con un promedio de poco más de tres casos diarios.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tan solo el municipio de Durango registró 301 casos entre enero y junio, equivalentes al 54.6 por ciento del total estatal. Gómez Palacio ocupó el segundo lugar, con 66 denuncias, seguido por Lerdo, con 32, y Cuencamé, con 23.

La incidencia estatal durante el 2026 presentó su nivel más alto en mayo, con 106 casos, mientras que en junio se contabilizaron 99; en abril fueron 90, febrero 88, enero 86 y marzo 82. Además de los municipios con mayor número de registros, Santiago Papasquiaro acumuló 19 casos; Guadalupe Victoria, 16; Vicente Guerrero, 14; Mezquital y Nuevo Ideal, 10 cada uno, mientras que Mapimí y San Juan del Río registraron nueve cada uno.

El Código Penal del Estado de Durango establece que comete el delito quien amenace a otra persona con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos, o en los de alguien con quien tenga un vínculo, así como quien utilice amenazas para impedir que otra persona haga algo a lo que tiene derecho.

La sanción prevista es de tres meses a un año de prisión y multa de 18 a 72 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA); si la amenaza se cumple, la sanción correspondiente se acumula con la del delito que resulte.