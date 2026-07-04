Denuncian más de 500 fraudes en Durango en lo que va del 2026

Entre enero y mayo de 2026 se iniciaron 554 carpetas de investigación por el delito de fraude a nivel estatal, frente a las 565 registradas en el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a mayor concentración del 2026 se mantiene en el municipio de Durango, donde se reportaron 333 denuncias; es decir, 60 por ciento del total estatal, aunque la cifra es menor a las 376 carpetas acumuladas en los primeros cinco meses del año pasado.

Gómez Palacio ocupa el segundo lugar con 96 casos, pero ahí la tendencia es distinta, pues el delito se triplicó respecto a 2025, cuando sumaba 32 denuncias al mismo corte.

Otros municipios con incidencia relevante que resaltan en la gráfica de Santiago Papasquiaro con 20 casos, Lerdo con 15 y Guadalupe Victoria con 11. En contraste, localidades como Cuencamé, Poanas y Nombre de Dios registran nueve casos cada una.

El comportamiento mensual también refleja una desaceleración, debido a que mientras en 2025 hubo picos de 164 denuncias por fraudes en marzo y 127 en enero, en 2026 el máximo se ubicó en 127 casos en enero y posteriormente descendió a 120 en febrero, 105 en marzo, 103 en abril y 99 en mayo.