Denuncian más de tres mil 500 agresiones familiares en Durango, de energo a agosto de 2026

Un total de tres mil 540 denuncias por el delito de violencia familiar se abrieron en el estado de Durango en el periodo de enero a agosto, con un promedio diario de 14.5 casos al día.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el municipio de Durango se posicionó con el mayor número de registros al contabilizar dos mil 239 casos en ese periodo.

En la gráfica destaca posteriormente la Región Laguna, pues el municipio de Gómez Palacio acaparó 675 denuncias por violencia familiar, y Lerdo llegó al séptimo mes con un registro de 280 expedientes.

El resto de los municipios del estado presentó una incidencia menor o nula en comparación con los centros urbanos. Casos como Santiago Papasquiaro registran 45 casos, Vicente Guerrero 34, Nombre de Dios 28, Pueblo Nuevo 25 y Canatlán 18; en tanto que el resto de los municipios de la entidad acumula cifras que van desde una decena hasta registros de cero casos en el periodo evaluado.

COMPORTAMIENTO MENSUAL

En cuanto al comportamiento mensual en la entidad, los datos oficiales indicaron que enero cerró con 365 denuncias; febrero con 412, marzo con 414 y abril con 402. Los meses con mayor acumulación de expedientes fueron mayo, con 502 casos, y junio, que alcanzó los 510 reportes; posteriormente, la estadística reportó 486 carpetas en julio y 449 en agosto.