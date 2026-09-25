Denuncian muerte de bebé en IMSS Torreón; señalan misma bacteria y doctora que en casos de Durango

A las cinco denuncias de familiares de bebés fallecidos en el IMSS Durango se sumará una sexta por el fallecimiento de una bebé en el IMSS de Torreón, ocurrido hace tres años, también por una bacteria.

Aunque en ese caso la investigación se desechó en aquel momento y no se le resolvió nada, la madre de la bebé insiste en que es una injusticia, negligencia y una situación grave, porque hubo otras muertes de bebés en esos días.

María José Ramírez Orozco llegó a Durango desde Torreón, Coahuila, solo para que el caso de la muerte de su bebé, la pequeña Aura Yamileth , no quede impune.

Exige justicia y que se abra la investigación por el caso de su bebé, donde hay una doctora involucrada que atendió a la pequeña, y señala que, casualmente, es la misma doctora que ahora atendió a los bebés fallecidos aquí en Durango.

Los casos de los bebés fallecidos llamaron su atención por la similitud con el caso de su hija, y expresó: “Es lo mismo, es la misma bacteria, es la misma doctora”.

La madre de Aura se va a unir a las denuncias ante la FGR en contra del IMSS por el contagio de la bacteria a su hija, y contra el personal médico y las enfermeras que estaban en ese momento, porque dice que no le dieron la atención adecuada.

Ahora se suma a la exigencia de justicia para los bebés fallecidos y llama a otras familias que presenten situaciones similares a que alcen la voz.

“Que se unan más personas que hayan perdido igual a sus hijos, porque en Torreón han perdido muchas personas, similar a la mía, que no tuvieron una buena atención, que está la bacteria latente y que no hacen nada”.

Fue una bacteria

Pese a que en el acta de defunción de la pequeña Aura, con fecha de fallecimiento del 16 de octubre de 2023, dice que fue por hemorragia pulmonar, choque séptico y sepsis de recién nacido debido a otras bacterias, María José dice tener pruebas de que un médico le dijo que fue por la bacteria Klebsiella pneumoniae.

“Yo tengo un audio como prueba de que eso existe. La bacteria está latente y él me lo dice, que mi hija falleció de esa bacteria. Que está en el ambiente y que nada más la minimizan. Los niños que tienen más defensas son los que salen adelante”.

El doctor le mencionó que la bacteria está ahí y que no pueden exterminarla, que no hay cómo erradicarla de la clínica.

Desde ese momento, ella puso una denuncia ante las autoridades del IMSS, pero dijo que hasta la fecha solo la han traído con vueltas de que la situación no se resuelve desde la Ciudad de México.

Por parte de las autoridades del IMSS que se acercaron a ella, le aseguraron que habían destituido a la doctora encargada, pero que entregara el audio del médico que le informó sobre la bacteria.

“Lo cual es mentira, está aquí en el estado de Durango escondida, porque van a seguir las muertes, porque si allá se provocó este brote, acá viene igual y van a seguir muriendo niños día tras día. De allá ya se vino, escondida”.

Aura necesitaba cuidados

Aura Yamileth nació el 17 de septiembre de 2023 y tuvo que quedarse en el área de cuidados intensivos porque nació con una malformación intestinal.

María José asegura que no había insumos para la atención, que todo se lo pedían, pero además señala que las condiciones en las que estaba su bebé eran antihigiénicas.

“Yo le compraba los medicamentos, yo tenía que comprarle lo que ellos me pedían. Me pidieron un paracetamol, un cepillito; no había insumos ni siquiera para hacer la limpieza, ni para tener medicamentos ahí”.

Además de la falta de insumos, denuncia que no se le atendió como su situación lo requería: “Mi hija no tuvo una atención médica correcta, ni siquiera la cambiaban. (...) Yo le especificaba a la doctora lo mismo, que me hiciera o me enseñara cómo yo poder cambiar a mi hija; tal cual, no lo hicieron. La tenían muy sucia”.

Otra situación que se presentó fue que, cuando falleció, no le dijeron al momento ni la verdad y mostró una imagen de la pequeña.

“Me dijeron que estaba viva, pero ya estaba muerta por la coloración de su piel”.

Asegura que en Torreón se han registrado más muertes, pero la gente no habla por temor a las represalias, porque hasta Derechos Humanos se puso de parte de la institución.