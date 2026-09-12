Denuncian presión para comprar libros en el CBTis 130; maestro amaga con denunciar plagio

Padres de familia de alumnos del CBTis 130 denunciaron que algunos maestros estarían condicionando la recepción de trabajos escolares a que los estudiantes compren determinados libros para sus materias, pese a que las familias consideran que la adquisición de estos materiales no debería ser obligatoria.

De acuerdo con los padres, el problema se presenta entre alumnos de tercer semestre, cuyos maestros les han solicitado la compra de libros que serán utilizados durante el actual ciclo escolar.

Sin embargo, debido al costo de los materiales, algunos estudiantes optaron por comprar un ejemplar entre varios compañeros y sacar copias para poder realizar las actividades solicitadas.

Los padres señalaron que, aun cuando los alumnos presentan los trabajos elaborados a partir de las copias, algunos docentes se han negado a recibirlos bajo el argumento de que los estudiantes no adquirieron el libro original.

Incluso, denunciaron que uno de los maestros habría advertido a los alumnos que podría proceder legalmente por plagio contra quienes utilizaran copias del material para realizar sus trabajos.

“Ya suman dos semanas y no les ha aceptado los trabajos a nuestros hijos. Ahora, no es obligación la compra de libros en este nivel educativo, es solo porque el maestro quiere que se compre tal o cual libro”, señaló una madre de familia que pidió mantener su identidad en el anonimato.

La misma madre explicó que uno de los docentes habría argumentado que él mismo había trabajado durante un largo periodo en la elaboración del libro, por lo que no estaba dispuesto a aceptar trabajos realizados con copias.

Director no los atiende

Ante esta situación, padres de familia y alumnos han intentado buscar al director para plantearle el problema, pero aseguran que no han podido localizarlo.

A los padres que acudieron al plantel se les canalizó al área de Orientación Educativa, donde, según su versión, únicamente les indicaron que revisarían el caso.

Los alumnos que también intentaron localizar al director recibieron una respuesta similar y hasta el momento, de acuerdo con los padres, no han obtenido una solución al conflicto.

Las familias señalaron que los gastos relacionados con el inicio del ciclo escolar representan una carga adicional, pues además de la inscripción, que fue de dos mil pesos por alumno, deben cubrir otros conceptos como la aportación de 120 pesos por estudiante a la sociedad de alumnos y la compra de uniformes.

“Yo sé que a lo mejor no es un gasto excesivo el libro, pero si se compra el libro que dice cada maestro, por semestre, pues fácil vamos a gastar más de mil pesos por alumno. Ya son muchos gastos”, expresó otra madre de familia.

Los padres solicitaron que las autoridades educativas revisen la situación y determinen si los docentes pueden condicionar la recepción de trabajos a la adquisición de libros específicos, además de aclarar el alcance de las advertencias relacionadas con el supuesto plagio.