Denuncian presunta infestación de chinches en oficinas de Teleperformance

Trabajadores de la empresa Teleperformance denunciaron una presunta infestación de chinches al interior de las instalaciones, situación que, aseguran, ha generado preocupación entre el personal debido a posibles afectaciones a la salud y al riesgo de transportar estos insectos hasta sus hogares.

Ya se había reportado

De acuerdo con la denuncia, los trabajadores aseguran que la situación ya ha sido comunicada en diversas ocasiones a responsables internos de la empresa . No obstante, consideran que las acciones implementadas hasta ahora no han sido suficientes para erradicar completamente el problema.

La principal preocupación entre los empleados radica en la posibilidad de que las chinches sean transportadas en ropa, mochilas o pertenencias personales, lo que podría derivar en afectaciones dentro de sus viviendas y para otros integrantes de sus familias.

Los denunciantes señalaron que la situación ha generado inconformidad entre parte del personal, quienes consideran necesario reforzar las medidas de higiene, fumigación y control de plagas dentro del centro de trabajo.

Piden intervención de autoridades competentes

Ante este panorama, los trabajadores solicitaron que las autoridades correspondientes realicen una inspección para verificar las condiciones sanitarias del inmueble y determinar si existe algún riesgo para quienes laboran en el lugar.

Asimismo, hicieron un llamado para que se implementen acciones efectivas que permitan garantizar espacios seguros y libres de plagas, especialmente en áreas donde permanece un gran número de personas durante extensas jornadas laborales.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido un posicionamiento público sobre las denuncias realizadas por los trabajadores . Se espera que en las próximas horas pueda ofrecer información respecto a las medidas que se han implementado para atender la situación.

Como ocurre en este tipo de situaciones, los trabajadores esperan que la empresa atienda de manera oportuna las inquietudes planteadas y que se realicen las acciones necesarias para descartar o erradicar cualquier posible plaga dentro de las instalaciones.

Mientras tanto, la preocupación persiste entre parte del personal, quienes consideran fundamental garantizar condiciones adecuadas de higiene y seguridad para proteger tanto su bienestar como el de sus familias.