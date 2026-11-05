Denuncian presunto derribo de árboles durante limpieza de canal; pidieron apoyo a Policía Ambiental

A través de redes sociales, se realizó un reporte a la Policía Ambiental en el municipio de Durango, para denunciar la presunta intención de derribo de árboles y mezquites en la zona del canal que pasa por el camino a La Martinica, donde actualmente se llevan a cabo trabajos de limpieza y rehabilitación.

De acuerdo con la denuncia, el objetivo era derribar con maquinaria árboles ubicados a lo largo de varios kilómetros alrededor del canal, incluidos algunos mezquites.

En el reporte señaló que retirar los árboles sería absurdo debido a la cantidad de fauna que albergan, por lo que se solicitó la presencia de la Policía Ambiental y del personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), organismo encargado de administrar el canal.

Al respecto, la Policía Ambiental confirmó que acudió al lugar, donde el personal encargado del Distrito de Riego les indicó que únicamente se realizarán trabajos de poda y retiro de maleza para llevar a cabo el mantenimiento.

En este caso la Dirección de Medio Ambiente con personal de la Policía Ambiental, destacan que para el retiro de maleza no se requiere permiso, se dará seguimiento a los trabajos para evitar que se dañe el arbolado.

Durante la rehabilitación del canal se detectaron problemas de filtración en algunos tramos, por lo que, para evitar socavones y garantizar que el tránsito sea seguro, es necesario realizar trabajos con maquinaria retroexcavadora.

Asimismo, se aseguró que se realizará una poda en los márgenes cercanos al canal, sin dañar el resto de la vegetación ni los árboles.