Denuncian presuntos tocamientos contra adolescente con discapacidad en Durango

Una adolescente con discapacidad fue víctima de presuntos tocamientos por parte de un vecino de la colonia Cerro de Guadalupe, en la ciudad de Durango, situación que movilizó a elementos de seguridad pública durante la noche del lunes.

El hecho fue reportado alrededor de las 21:30 horas del 2 de noviembre, mediante una llamada al número de emergencias 911, en la que se solicitó la intervención de las autoridades ante una posible agresión de carácter sexual contra una menor de edad.

De acuerdo con la información recabada por elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), la víctima es una adolescente de 17 años de edad, quien presenta una discapacidad psicomotora y que momentos antes había salido de su domicilio para acudir a una tienda de la misma colonia.

Según lo manifestado por su madre, cuando la menor regresaba del establecimiento tomó una dirección distinta a la de su vivienda, momento en el que se encontró con un vecino identificado únicamente como Héctor, quien presuntamente realizó tocamientos en sus partes íntimas.

Al regresar a su domicilio, la adolescente contó lo sucedido a su madre, quien de inmediato informó a su pareja. Ambos acudieron a buscar al señalado para reclamarle por lo ocurrido y posteriormente solicitaron la presencia de las autoridades mediante el número de emergencias.

Elementos de seguridad pública acudieron al domicilio del presunto responsable; sin embargo, este se encerró en el inmueble al percatarse de la presencia policial, por lo que no fue detenido. La madre de la adolescente manifestó que acudiría ante el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes (CJNNA) para presentar la denuncia correspondiente y solicitar que se investiguen los hechos.