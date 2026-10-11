Denuncian que el Callejón de Las Mariposas es utilizado como baño público

El Callejón de Las Mariposas, ubicado en el primer cuadro del Centro Histórico de Durango, se ha convertido, de acuerdo con las quejas de vecinos y peatones, en un baño público, pues quienes transitan por el lugar pueden percibir los malos olores que emanan de ese espacio.

No es la primera vez que se registran denuncias sobre esta calle, pues, además de que algunas puertas de inmuebles se encuentran vandalizadas, se deja basura en los macetones y se daña la infraestructura, el lugar también es utilizado por algunas personas como sanitarios.

Los malos olores no son algo nuevo, y casi a diario se pueden encontrar desechos humanos en la zona.

Aunque en ciertas horas del día el hedor puede ser menor, cuando sale el sol y se registran altas temperaturas, los olores se intensifican.

Durante un recorrido realizado por el lugar, se pudo observar basura y percibir los olores que emanan principalmente de algunos portones que protegen inmuebles, donde, según las denuncias, las personas hacen sus necesidades fisiológicas.

El callejón es muy pequeño, pero se encuentra en una zona comercial muy transitada, entre vialidades importantes como las calles 5 de Febrero, Pino Suárez, Constitución y Juárez.

Ante esta situación, se busca que, además de realizar labores de limpieza, se evite que las personas continúen utilizando el lugar como baño público y que las autoridades mantengan una mayor vigilancia en la zona, además de aplicar las sanciones correspondientes.