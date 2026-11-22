Un reporte sobre presuntos actos de violencia sexual y consumo forzado de drogas contra dos adolescentes movilizó a las autoridades durante la madrugada de este domingo, luego de que una persona denunciara que las menores se encontraban en una fiesta en la colonia Jalisco, de la ciudad de Durango.

La alerta fue recibida aproximadamente a las 01:30 horas, cuando una persona identificada como Victoria señaló que sus hermanas, de 14 y 16 años de edad, habían acudido a una celebración en un inmueble ubicado sobre la calle Talpa, cerca del cruce con Cuale.

Según el reporte inicial, la denunciante había recibido un video en el que presuntamente se observaban intentos de obligar a las adolescentes a consumir sustancias ilícitas y mantener relaciones sexuales, motivo por el cual acudió al sitio, aunque aseguró que no le permitirían ingresar.

Al acudir al domicilio señalado, los agentes investigadores encontraron que el inmueble estaba deshabitado, por lo que establecieron comunicación telefónica con la reportante, quien aclaró que la celebración se realizaba en un salón de fiestas ubicado frente a esa propiedad.

Durante la llamada, la mujer explicó que unos amigos habían organizado una fiesta de cumpleaños para una de sus hermanas y que las dos adolescentes ya se encontraban con ella en su domicilio, por lo que aparentemente habían salido del lugar donde se reportaron los hechos.

Sin embargo, cuando los investigadores acudieron a la dirección proporcionada, nadie respondió a sus llamados. Los agentes intentaron comunicarse nuevamente por teléfono y mediante mensajes, sin obtener respuesta, mientras que un vecino señaló que en esa vivienda no residían adolescentes.

Debido a las inconsistencias en la información ya que no fue posible entrevistar a las presuntas afectadas, las autoridades no consiguieron corroborar el contenido del informe inicial. Se desconoce si existió alguna agresión; No hay una denuncia formal.