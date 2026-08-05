Denuncian que 'pierden o esconden' expedientes en juzgado de Nombre de Dios

Con un mensaje pegado en el exterior de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia y dirigido a la misma dependencia, denunciaron que "pierden o esconden" expedientes en el Juzgado de Primera Instancia de Nombre de Dios.

En un breve mensaje, con fecha del 10 de julio, se denuncia la actuación de personas dentro de la dependencia, quienes presuntamente afectaron a un tercero al no permitirle consultar ni obtener una copia de un expediente que había solicitado semanas atrás.

Aunque no hay mayor información sobre la persona que colocó la queja, no es la primera vez que se habla sobre la pérdida de expedientes o la burocracia del personal, precisamente por la alta demanda tanto en los juzgados como en el propio Tribunal.

Desde hace años se ha reconocido la necesidad de simplificar los procesos dentro del Poder Judicial, así como la sobrecarga de trabajo y de expedientes que se concentra en estas instancias.