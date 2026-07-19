Denuncian riñas y presencia de jóvenes armados en la colonia Héctor Mayagoitia | VIDEO

La tranquilidad de los habitantes de la colonia Héctor Mayagoitia se ha visto alterada por una serie de incidentes protagonizados, presuntamente, por grupos de jóvenes que suelen reunirse y provocar conflictos en la vía pública.

El caso más reciente ocurrió cerca de la unidad deportiva Chiquis Cabada y fue documentado mediante un video compartido como parte de una denuncia ciudadana.

En la grabación, con una duración aproximada de 20 segundos, aparece un joven parado en medio de la calle, mientras sostiene, lo que parece ser un arma de fuego. En determinado momento, levanta uno de sus brazos y arroja piedras a otras personas que no aparecen en el video.

Debido a la distancia y la calidad de las imágenes, no es posible confirmar si el objeto corresponde a un arma real. Sin embargo, la escena causó preocupación entre los habitantes, quienes temen que alguna de estas confrontaciones pueda terminar con personas lesionadas.

De acuerdo con los denunciantes, se solicitó apoyo de las corporaciones de seguridad, pero los agentes habrían llegado aproximadamente una hora después. Para entonces, las personas involucradas ya se habían retirado.

La situación se suma a reportes similares en sectores de la periferia de la capital. En El Huizache I, habitantes denunciaron recientemente la presencia de grupos de jóvenes con machetes y cadenas, además de daños a vehículos e intentos de robo.

Ante estos antecedentes, habitantes de la Héctor Mayagoitia pidieron una intervención preventiva antes de que los enfrentamientos tengan consecuencias más graves.