Denuncian robo de cafetería en pleno Centro Histórico de Durango; ladrones derribaron la puerta

Un robo ocurrido durante los primeros minutos de este domingo fue denunciado por una ciudadana, quien señaló que varias personas ingresaron por la fuerza a un inmueble ubicado en pleno Centro Histórico de la ciudad de Durango.

De acuerdo con el relato compartido por Roxana L. Gámiz Reyes, el atraco ocurrió aproximadamente a las 00:00 horas en el lugar conocido como “La Mache”, ubicado a un costado de Casa de Gobierno.

Para ingresar, los presuntos responsables habrían derribado la puerta del inmueble. Las imágenes difundidas por la afectada muestran daños en el acceso, así como distintas áreas del interior con objetos y muebles fuera de su lugar.

La cámara instalada en el sitio únicamente habría permitido establecer la hora aproximada del robo, pues la imagen obtenida no tendría la calidad suficiente para identificar a quienes participaron.

¿Qué objetos fueron robados?

La denunciante compartió una lista de algunas de las pertenencias sustraídas con la intención de que puedan ser identificadas si alguien intenta venderlas.

Entre los artículos se encuentra una bicicleta de montaña blanca marca Orbea y otra bicicleta gris con letras blancas, cuya marca no fue precisada.

También fueron robados una licuadora Ninja nueva, pequeños electrodomésticos marca Oster, sartenes y ollas Tramontina, así como una bomba de agua.

Además, los responsables se habrían llevado varias bolsas con prendas nuevas y todavía con etiqueta, entre ellas ropa de la marca Jera y leggings deportivos que la afectada tenía almacenados para su venta.

“Sé que muy difícilmente recuperaré mis cosas, pero hay algunas de ellas que les agradecería mucho si se las llegan a ofrecer”, expresó al solicitar el apoyo de la ciudadanía.

La mujer lamentó que el robo se produjera en una zona céntrica y cercana a edificios gubernamentales. Asimismo, pidió a la población proteger sus pertenencias, instalar cámaras de vigilancia y reportar cualquier conducta sospechosa.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer información oficial sobre personas detenidas o la recuperación de los objetos. La afectada solicitó que cualquier dato que pueda ayudar a localizarlos le sea comunicado.