Estudiantes indígenas del albergue San Francisco, ubicado en la cabecera municipal de Mezquital, sufren supuestos actos de violencia y hostigamiento nocturno bajo el argumento de la imposición de disciplina.

De acuerdo con videos, denuncias ciudadanas y testimonios de los propios estudiantes, la situación aqueja a jóvenes de secundaria, preparatoria y nivel universitario procedentes de diversas comunidades de la sierra.

Estos jóvenes llegan a la cabecera municipal y se hospedan en el lugar para continuar con sus estudios.

Según los testimonios recabados, elementos de la policía municipal ingresan a las instalaciones durante las madrugadas para someter a los alumnos a rutinas de ejercicio físico extremo.

Los abusos han provocado que algunos jóvenes sufran episodios de vómito y pérdida de control de esfínteres, sin que las autoridades detengan los castigos.

Además, los afectados señalaron que han ocurrido agresiones físicas directas con el fin de corregir conductas, actos que presuntamente cuentan con el aval y la instrucción de la directiva del recinto, el personal de prefectura y la propia administración municipal.

Los padres de familia, que habitan en localidades alejadas de la zona serrana, no han sido notificados sobre los métodos empleados en la institución ni de lo que les están haciendo a sus hijos.

​Debido a la gravedad de los castigos que les imponen, varios estudiantes han optado por abandonar el albergue y al no tener dónde quedarse se ven obligados a suspender sus estudios.

​Las denuncias señalan que las incursiones policiales se registran a altas horas de la noche y generan ruido desmedido que altera la tranquilidad y el descanso de la totalidad de los residentes de la zona.​por ello la exigencia para que se de la intervención de las autoridades municipales y estatales.

​También piden que las instancias de protección a la juventud y a los derechos humanos intervengan de manera inmediata. Advirtieron sobre el riesgo latente de que los excesos policiales escalen a un incidente de consecuencias irreversibles o la pérdida de vidas humanas dentro del establecimiento