Entre enero y octubre de 2026 se registraron 282 denuncias por robo a casa habitación en Durango ; septiembre fue el mes con más reportes, con 33, seguido de octubre, que cerró con 30.

Los datos oficiales también establecieron que la capital del estado concentró 174 casos, equivalentes al 61.7 por ciento del total.

COMPORTAMIENTO

De acuerdo con las cifras de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el comportamiento mensual se mantuvo relativamente estable durante el primer semestre del 2026, pues enero, febrero y marzo registraron 27 denuncias por robo a casa habitación cada uno; abril tuvo 25, mayo 28 y junio 27.

Posteriormente, los reportes aumentaron a 31 en julio, bajaron a 27 en agosto y alcanzaron su punto más alto en septiembre, con 33. En octubre se contabilizaron 30 denuncias.

UBICACIÓN

Por municipio, Durango encabezó la estadística con 174 denuncias por robo contra viviendas ; de esa cifra, 150 correspondieron a casos cometidos sin violencia y 24 a hechos con violencia. Gómez Palacio ocupó el segundo lugar, con 33 expedentes, de los cuales 18 fueron sin violencia y 15 con violencia. Santiago Papasquiaro y Vicente Guerrero sumaron 19 y 18 reportes, respectivamente; en ambos municipios predominó la modalidad sin violencia.

Otros municipios con registros fueron Lerdo, con seis denuncias; Pánuco de Coronado, Súchil y Nuevo Ideal, con cinco cada uno; Guadalupe Victoria, con cuatro, y Guanaceví, con tres. Mapimí, Tamazula y Tlahualilo acumularon dos casos por municipio, mientras que Canatlán, Cuencamé, General Simón Bolívar y Mezquital registraron uno cada uno.

En cuanto a la modalidad, 236 de los 282 robos denunciados fueron clasificados sin violencia, lo que representó el 83.7 por ciento; los 46 restantes, equivalentes al 16.3 por ciento, se cometieron con la agravante de la violencia.