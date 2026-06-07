Denuncias por robo de ganado en Durango caen a mínimos históricos

El robo de ganado mantiene una tendencia descendente en Durango, y durante los primeros cuatro meses de 2026 alcanzó uno de sus niveles más bajos de los últimos años.

Según la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril de este año se iniciaron solo 13 carpetas de investigación por abigeato sin violencia en todo el estado , mientras que no se registró ningún caso de robo de ganado con violencia.

La cifra representa una disminución respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 14 denuncias, y es considerablemente menor a las registradas en años anteriores. Esto porque los datos oficiales reportaron 46 casos durante el primer cuatrimestre del 2021, 27 en el 2022, 23 en 2023 y 14 en 2024.

Los municipios con mayor incidencia durante el presente año son Mapimí y Nazas, con dos denuncias cada uno. También registran dos casos San Juan del Río, Santiago Papasquiaro y Tamazula. Por su parte, General Simón Bolívar, Tepehuanes y Nuevo Ideal reportan una carpeta de investigación cada uno. El resto de los municipios del estado no presenta denuncias por este delito en los primeros cuatro meses del año.

Las cifras muestran además un cambio importante respecto a la distribución geográfica del delito. Mientras que en años anteriores municipios como Gómez Palacio, Durango, Santiago Papasquiaro, Nuevo Ideal o Pueblo Nuevo concentraban buena parte de los casos, en 2026 la incidencia aparece más dispersa y con niveles relativamente bajos en todo el territorio estatal.