Dependencias no culturales solicitaron accesos de prensa durante el Festival Revueltas 2026

Dependencias públicas, figuras políticas y áreas gubernamentales solicitaron acreditaciones de prensa para ingresar a las actividades del Festival Revueltas 2026, específicamente para la presentación de Enjambre el pasado jueves, esto pese a que no todas desempeñan funciones periodísticas ni realizan coberturas informativas de eventos culturales.

De manera extraoficial se confirmó que entre las instancias que hicieron estas peticiones se encuentran Seguridad Pública, el Congreso del Estado y la Gerencia del Centro Histórico.

Estas áreas buscaron el acceso con la finalidad de no pagar por una zona preferente ni mantenerse en el área gratuita del evento, además de que sus funciones institucionales no corresponden propiamente al ejercicio de la prensa.

La situación evidenció la necesidad de distinguir entre las solicitudes de las dependencias gubernamentales y las de reporteros y fotógrafos que requieren estos accesos para cumplir con sus labores informativas.

Las peticiones de las distintas instancias públicas se presentaron durante una edición del festival que reunió cerca de 100 actividades culturales y artísticas.

FANÁTICOS CLONARON ACREDITACIONES

A las solicitudes de las dependencias se sumó otro incidente relacionado con los accesos, algunos fanáticos clonaron acreditaciones de prensa para intentar ingresar al concierto de Enjambre, que reunió a más de 15 mil personas en la Plaza IV Centenario y se convirtió en el evento más concurrido del Festival Revueltas 2026.

De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores, fueron pocos los casos detectados; sin embargo, la situación llevó a plantear medidas para evitar que se repita en la próxima edición.

El regreso de la banda a Durango, después de más de una década de ausencia, generó una respuesta que superó las expectativas iniciales y concentró a miles de seguidores.