Una deportista duranguense, adolescente, resultó lesionada tras registrarse un accidente vial entre un automóvil particular y una unidad de transporte público, en calles de la colonia Hipódromo, de la capital duranguense.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Nazas y Santiago Papasquiaro, donde se vieron involucrados un vehículo de la marca Volkswagen y una camioneta tipo van, de la marca JAC, habilitada para el servicio de transporte público, al filo de las 08:00 horas de este martes.

De acuerdo con la información recabada, presuntamente el conductor del automóvil particular no respetó la señal gráfica de alto al llegar al crucero, lo que provocó que impactara a la unidad de transporte colectivo.

Entre los pasajeros de la combi viajaba una deportista duranguense, quien a consecuencia del impacto sufrió lesiones que requirieron atención médica, principalmente en una de sus extremidades inferiores y en el cuello.

Debido a las lesiones sufridas durante el percance, la deportista recibió tratamiento en la extremidad afectada, además de requerir la inmovilización del cuello durante algunos días como parte de su recuperación.

Representantes de las compañías aseguradoras de ambos vehículos acudieron al lugar del accidente, donde llegaron a un acuerdo entre las partes involucradas, con lo que quedó solucionado el hecho vial en el mismo sitio.