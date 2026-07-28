Deportistas de Durango denuncian nulo apoyo del gobierno tras competir en Mundial de Haidong Gumdo

La Delegación Durango de Haidong Gumdo emitió un pronunciamiento público para denunciar la falta de apoyo por parte del Gobierno del Estado de Durango y del Ayuntamiento capitalino con motivo de su participación en el 14.º Campeonato Mundial de la especialidad, celebrado del 24 al 26 de julio en Corea del Sur.

Los representantes del equipo local expusieron que acudieron al certamen internacional en representación de México para medirse ante competidores de más de 30 países, logrando realizar la travesía mediante autogestión y recursos propios.

Según lo expuesto en el documento, las solicitudes formales de subsidio se entregaron en tiempo y forma ante la Dirección Municipal de Atención Ciudadana y el presidente municipal, José Antonio Ochoa Rodríguez, sin obtener respuesta ni asignación presupuestal.

La desatención institucional afectó la cobertura de rubros indispensables para la gira deportiva , tales como boletos de avión, cuotas de inscripción al torneo mundial, hospedaje, alimentación y la compra de los uniformes oficiales de la selección.

De acuerdo con los afectados, cada atleta tuvo que cubrir una erogación estimada en 60 mil pesos. El único recurso público registrado fue una aportación de dos mil pesos entregada de forma personal por un regidor de deportes del estado de Durango, en beneficio de un solo competidor.

Los padres de familia y entrenadores señalaron la incongruencia entre los informes gubernamentales, donde se abandera el impulso al deporte, y la situación real de los deportistas locales que deben financiar por cuenta propia su derecho a competir a nivel internacional.

A pesar de la falta de financiamiento público, el contingente duranguense cosechó cuatro trofeos mundiales en categorías de adultos, un campeonato, un subcampeonato y dos terceros lugares, así como dos medallas en la división infantil, consistentes en una presea de plata y una de bronce.