Depresión Tropical Dos-E amenaza con lluvias torrenciales; ¿a dónde va y qué estados están en alerta?

La Depresión Tropical Dos-E mantiene en alerta al Pacífico mexicano por su cercanía con las costas de Guerrero y Oaxaca, donde se esperan lluvias muy fuertes, oleaje elevado, vientos intensos y riesgo de inundaciones y deslaves durante las próximas horas.

De acuerdo con el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el sistema se localizaba la tarde de este domingo a unos 135 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a una distancia similar al oeste-suroeste de Punta Maldonado.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con rachas más fuertes, y se desplaza lentamente hacia el noreste. El pronóstico indica que durante la noche podría girar hacia el norte y acercarse a tierra durante el lunes.

Podría convertirse en tormenta tropical

Aunque por ahora se mantiene como depresión tropical, los meteorólogos advierten que Dos-E podría fortalecerse y convertirse en tormenta tropical antes de llegar a la costa.

Por ello, se mantiene un aviso de tormenta tropical desde Laguna de Chacahua, Oaxaca, hasta Tecpan de Galeana, Guerrero, zona donde se prevé que comiencen condiciones de tormenta tropical durante la noche de este domingo y la madrugada del lunes.

El mayor riesgo, sin embargo, no está únicamente en el viento, sino en la lluvia. Los desprendimientos nubosos del sistema podrían dejar acumulados importantes en Guerrero y Oaxaca, principalmente en zonas costeras y serranas.

Riesgo de inundaciones y deslaves

El pronóstico advierte acumulados de lluvia de entre 100 y 250 milímetros, con máximos que podrían alcanzar hasta 300 milímetros en algunas zonas.

Estas precipitaciones podrían provocar crecida de ríos y arroyos, inundaciones repentinas, deslaves en zonas de montaña, caída de árboles y afectaciones en caminos, carreteras y comunidades vulnerables.

Las autoridades han pedido especial atención a quienes viven cerca de cauces, barrancas, laderas, zonas bajas o regiones donde históricamente se registran encharcamientos severos.

¿A dónde va la Depresión Tropical Dos-E?

La trayectoria prevista coloca al sistema moviéndose lentamente hacia el norte, con dirección a la costa entre Oaxaca y Guerrero.

De mantenerse el pronóstico, el centro del sistema se acercaría a tierra durante el lunes. Después de ingresar al territorio, podría debilitarse gradualmente, aunque sus bandas nubosas seguirían generando lluvias intensas en el sur del país.

Además, las autoridades vigilan otra zona de baja presión frente a Centroamérica, con potencial de desarrollo ciclónico, por lo que el Pacífico mexicano se mantiene bajo vigilancia durante el inicio de la temporada de ciclones.

Activan acciones preventivas

La Secretaría de Marina activó el Plan Marina en fase de Prevención en Colima, Guerrero y Oaxaca, como parte de las acciones para apoyar a la población ante posibles afectaciones.

En Guerrero también se anunció la suspensión preventiva de clases para este lunes 8 de junio en varias regiones, como medida de seguridad ante el pronóstico de lluvias torrenciales.

En Oaxaca, autoridades estatales pidieron máxima atención en regiones como la Costa, Istmo, Sierra Sur y Mixteca, además de extremar precauciones por oleaje elevado, lluvias y viento.

Medidas de prevención ante la Depresión Tropical Dos-E

Protección Civil recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales y evitar difundir información no verificada, especialmente en redes sociales.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran:

No cruzar ríos, arroyos, vados ni calles inundadas.

Evitar manejar durante lluvias intensas si no es necesario.

Retirar basura de coladeras, azoteas y desagües.

Asegurar láminas, tinacos, macetas y objetos que puedan caer por el viento.

Tener lista una mochila de emergencia con documentos, lámpara, radio, medicamentos, agua y alimentos no perecederos.

Ubicar el refugio temporal más cercano en caso de vivir en zona de riesgo.

Mantener cargado el celular y a la mano números de emergencia.

No permanecer cerca de árboles, anuncios espectaculares, postes o cables durante tormentas eléctricas.

Respetar restricciones en playas, puertos y zonas de navegación.

Las autoridades insistieron en que la población debe atender los llamados de Protección Civil y evacuar si se ordena hacerlo, especialmente en comunidades con riesgo de deslaves, inundaciones o crecida de ríos.

La Depresión Tropical Dos-E aún puede cambiar de trayectoria o intensidad, por lo que el monitoreo se mantendrá durante las próximas horas.

Depresión Tropical Dos-E: ¿podría traer lluvias a Durango?

Aunque la Depresión Tropical Dos-E no se dirige directamente hacia Durango, sus desprendimientos nubosos y la humedad del Pacífico podrían favorecer lluvias aisladas, chubascos y tormentas eléctricas durante los próximos días. El mayor impacto se espera en Guerrero y Oaxaca; sin embargo, en Durango se recomienda no bajar la guardia, sobre todo en zonas de sierra, caminos rurales, arroyos y áreas donde las lluvias recientes hayan dejado humedad acumulada.