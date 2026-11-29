El conservador Partido Popular (PP), en alianza con el ultraderechista Vox, superan la mayoría absoluta en el Congreso necesaria para gobernar, con 32.73 % del voto escrutado.

El PP obtendría 31.14% de los votos y 132 diputados, a los que habría que sumar los dos escaños de su partido aliado en Navarra (norte), UPN, y Vox el 15.14%, lo que supone 49 diputados, con lo que entre los tres suman 183, más que los 176 que conforman la mayoría absoluta.

Mientras, el PSOE obtendría el 30.01% de los votos y 120 diputados.

Un total de 38.6 millones de electores estaban convocados a las urnas en estas elecciones para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores en unos comicios generales anticipados, marcados por una participación histórica que a las 18.00 horas (17:00 GMT) era del 68.15%, 15 puntos más que en los comicios de 2023, según datos del Ministerio del Interior.a