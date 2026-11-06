Derechos de la comunidad LGBT deben traducirse en políticas públicas: Regidor

Con programas y presupuesto, los derechos de la comunidad LGBT deben estar presentes en la agenda local de Durango y formar parte del desarrollo de políticas públicas.

“Nos interesa muchísimo ver cómo desde el municipio podemos avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos. Ha sido un tema muy complicado porque encontramos resistencia para reconocer y atender a estas poblaciones”, expresó el regidor Alan Espinosa de la O.

Indicó que hacen faltan avances en el tema dentro del Ayuntamiento , por lo que llamó a la construcción de acuerdos.

Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Cabildo, dijo que se deben revisar las acciones que pueden impulsarse desde el municipio para garantizar los derechos de la comunidad LGBT.

Aseguró que existe mayor disposición al diálogo en el Congreso del Estado, mientras que en el ámbito municipal persisten obstáculos para abordar las necesidades de la diversidad sexual, debido a que no hay programas específicos de atención ni recursos destinados a la población LGBT.

Expresó que “el reconocimiento de los derechos humanos no debe depender de colores partidistas. Necesitamos disposición para escuchar, dialogar y construir acuerdos que permitan avanzar”.