Derrape de moto en la Durango-Mezquital deja un lesionado de gravedad y otro policontundido

Dos hombres resultaron lesionados luego de sufrir un accidente en motocicleta sobre la carretera Durango-Mezquital, a la altura del Anillo Periférico, cerca del panteón Las Flores, por lo que ambos fueron trasladados en ambulancia para recibir atención médica.

El ingreso al área de urgencias del Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de los pacientes se registró alrededor de las 17:15 horas del miércoles. Los lesionados fueron identificados como Mario Alberto Salas Rivas, de 40 años de edad, y José Eliazar Mireles Galván, de 30 años.

De acuerdo con la información recabada, Mario Alberto conducía una motocicleta de la marca Italika, línea FT150, en colores negro y verde, mientras que José Eliazar viajaba como acompañante al momento del percance.

El conductor relató que circulaban por la carretera Durango-Mezquital, al salir del panteón Las Flores, cuando una camioneta le redujo la visibilidad, situación que provocó que perdiera el control de la unidad y derrapara sobre la carpeta asfáltica.

Tras el accidente, ambos fueron auxiliados por cuerpos de emergencia y trasladados al nosocomio antes mencionado, donde recibieron atención médica.

Los médicos diagnosticaron a Mario Alberto con una fractura por diástasis de tibia, lesión por la que quedó internado bajo observación médica. En tanto, José Eliazar fue valorado con diversas contusiones y posteriormente dado de alta.

Elementos de las autoridades competentes tomaron conocimiento del accidente para integrar el informe correspondiente y determinar las circunstancias en las que ocurrió el percance.