Desaceleración económica en Durango obliga a comerciantes a reducir personal

La desaceleración económica que se registra en Durango y, en general, en el país ha obligado a comerciantes a reducir gradualmente su plantilla laboral para evitar el cierre definitivo de sus negocios.

Oscar Nava, comerciante del Excampo Deportivo, señaló que durante el primer semestre del año se ha resentido una fuerte contracción económica, reflejada en una disminución del poder adquisitivo de las familias, que ahora realizan compras únicamente con los recursos de los que disponen día a día.

Explicó que el comportamiento de los consumidores ha cambiado de manera significativa. Mientras que anteriormente acudían a los establecimientos para abastecerse de productos para una o dos semanas, actualmente compran solo lo indispensable para la jornada.

Esta situación ha provocado una caída paulatina en las ventas, lo que ha reducido considerablemente las utilidades de los comerciantes y los ha llevado a tomar medidas para disminuir sus gastos operativos, entre ellas la reducción de personal.

"Ante las pocas ventas y las mínimas ganancias, debemos trabajar con menos personal. Si hay menos gente comprando, también se requiere menos gente atendiendo", comentó Oscar Nava.

Indicó que estas decisiones buscan evitar el cierre de los establecimientos; sin embargo, reconoció que varios comerciantes, no solo del Excampo Deportivo, han tenido que bajar definitivamente sus cortinas debido al incremento en las rentas de los locales.

A ello se suma el aumento en otros costos de operación.

"También se elevaron los fletes, cada vez son más caros. Muchos productos han subido de precio, aunque algunos han bajado, pero en términos generales hoy gastamos más, desde la compra de mercancía hasta su traslado", concluyó.