Desalojan CBTIS 130 tras hallazgo de mensaje con presunta amenaza de tiroteo

El desalojo realizado este martes al mediodía en el CBTIS 130 obedeció a una presunta amenaza de tiroteo dentro del plantel, de acuerdo con los primeros reportes recibidos por la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), la cual señaló que, hasta el momento, se trató únicamente de una amenaza.

Poco después de las 14:00 horas comenzó a difundirse la evacuación inmediata de los estudiantes del CBTIS 130. En un principio trascendió que la medida respondía a un supuesto tiroteo ocurrido cerca de la institución educativa y a la presunta presencia de un arma larga.

La situación movilizó a las autoridades educativas, que establecieron comunicación con directivos del plantel para conocer las causas que originaron el desalojo.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada a la SEED, un trabajador de intendencia encontró dentro de un salón de clases una pinta o mensaje en el que se advertía sobre un posible tiroteo programado para este martes y miércoles al interior de la escuela.

Ante esta situación, la dirección del plantel decidió evacuar a los estudiantes como medida preventiva para evitar cualquier situación de riesgo.

Sin embargo, autoridades de la Secretaría de Educación señalaron que existe un protocolo específico para atender este tipo de amenazas y manifestaron su extrañeza porque, presuntamente, este no habría sido aplicado por los directivos del centro educativo.

Asimismo, se destacó que el jueves habrá suspensión de clases con motivo del partido de la Selección Mexicana, por lo que el mensaje encontrado hacía referencia a los días martes y miércoles, lo que derivó en la decisión de suspender las actividades escolares desde este martes.

Cabe recordar que esta misma institución suspendió clases el pasado 27 de abril, luego de que se detectaran mensajes amenazantes dentro de sus instalaciones relacionados con una posible situación de riesgo para la comunidad educativa.