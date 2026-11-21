Momentos de angustia vivieron los familiares de una mujer con discapacidad que desapareció durante varias horas mientras realizaba actividades de recolección de botes, en las inmediaciones del poblado Sebastián Lerdo de Tejada, municipio de Durango, hasta que finalmente fue localizada sana y salva.

Se trata de María Isabel de la Rosa Hernández, cuya edad fue reportada entre los 56 y 61 años, quien fue buscada por sus familiares después de que perdieron contacto con ella y desconocían su paradero.

El reporte fue realizado durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre, aproximadamente a las 01:30 horas, por María del Carmen, quien manifestó ser sobrina de la mujer y explicó que llevaban alrededor de cuatro horas sin encontrarla.

La reportante señaló que su tía presenta una discapacidad, motivo por el cual existía preocupación por su integridad. Como características físicas, proporcionó que es de estatura baja, tez morena, complexión media y cabello corto con canas, además de que vestía pantalón gris, chamarra azul y tenis negros.

Tras el aviso, personal especializado en búsqueda de personas inició las labores correspondientes, mediante las cuales se consiguió establecer que María Isabel se encontraba en el poblado La Ferretería, también perteneciente al municipio de Durango.