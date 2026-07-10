'Desaparece' Tsuru estacionado frente a primaria de Durango; propietaria presenta denuncia

Un automóvil de la marca Nissan, línea Tsuru, fue robado durante la mañana de este jueves luego de permanecer estacionado en el exterior de una escuela primaria de la ciudad de Durango. La propietaria descubrió el robo al regresar por la unidad al término de sus actividades.

El reporte fue recibido alrededor de las 14:45 horas. La afectada informó que el vehículo, de color guinda con placas de circulación GDX-741-C, había sido dejado aproximadamente a las 10:00 horas frente a la escuela primaria Enrique W. Sánchez, donde estudian sus hijos.

De acuerdo con el seguimiento realizado por las autoridades, la mujer explicó que decidió estacionar el automóvil en ese sitio debido a que no contaba con un espacio cercano a su lugar de trabajo. Al volver por la unidad, esta ya no se encontraba donde la había dejado.

La propietaria indicó que preguntó a vecinos y personal del plantel educativo si alguien había observado quién se llevó el vehículo; sin embargo, ninguno pudo aportar información sobre lo ocurrido.

Tras confirmar la desaparición del automóvil, la afectada solicitó el apoyo del sistema de emergencias 911, proporcionando las características de la unidad para que se iniciara su búsqueda y se emitiera el reporte correspondiente.

Posteriormente, la mujer informó a las autoridades que acudiría a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia formal e iniciar la carpeta de investigación por el robo del vehículo.

Las corporaciones de seguridad mantienen activo el reporte de localización de la unidad y exhortaron a la ciudadanía a reportar al 911 cualquier información que pueda contribuir a su ubicación o a la identificación de los responsables.