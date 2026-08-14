Desaparecen 98 mil pesos que le habían depositado por vender su Versa en Durango; ya denunció

Un vecino de la ciudad de Durango denunció haber sido víctima de un presunto fraude relacionado con la venta de un vehículo, luego de que entregó la unidad tras recibir una transferencia por 98 mil pesos, cantidad que posteriormente dejó de aparecer en su cuenta bancaria.

El caso fue reportado la tarde del jueves 13 de agosto, aproximadamente a las 17:15 horas, desde un domicilio ubicado en la calle Mitla, cerca del cruce con Tule, de la colonia Azcapotzalco.

Las autoridades, al establecer contacto con el reportante, quien explicó que los hechos en realidad ocurrieron desde el pasado 1 de agosto y que ya había presentado una denuncia por lo sucedido.

Según su relato, h abía puesto a la venta un automóvil de la marca Nissan, línea Versa, modelo 2014, de color negro, con placas de circulación FZB-500-D.

Personas interesadas en adquirir el automóvil se comunicaron con él y acudieron inicialmente para revisar y probar la unidad. Al día siguiente regresaron con la intención de concretar la operación.

Los supuestos compradores realizaron una transferencia bancaria por 98 mil pesos y, tras aparentemente reflejarse el pago, el vendedor les entregó el Versa, por lo que las personas se retiraron a bordo del automóvil.

La sorpresa llegó al día siguiente, cuando Constantino revisó nuevamente su cuenta y descubrió que los 98 mil pesos ya no se encontraban disponibles. Intentó comunicarse con quienes se habían llevado el vehículo, pero ya no logró establecer contacto con ellos.

El afectado indicó que el caso ya se encuentra denunciado y bajo investigación, aunque hasta el momento no se tiene plenamente identificadas a las personas que se llevaron el automóvil. El reporte realizado al número de emergencias quedó como antecedente adicional de los hechos.