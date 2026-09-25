Desaparecen poderes en Juchitán, Oaxaca; Congreso aprueba decreto, ¿Por qué?, esto sabemos

En sesión extraordinaria, el Congreso de Oaxaca aprobó la desaparición de poderes en el ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, a solicitud del gobernador Salomón Jara Cruz.

La desaparición de poderes se aprobó con 35 votos a favor y cero en contra, en una sesión de menos de 20 minutos.

Alejandra García Morlán, diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), primero se solidarizó con el municipio de Juchitán y después mostró su indignación por el punto en el que hoy se encuentra esta situación: los asesinatos, las extorsiones, las amenazas, el cobro de piso y el miedo permanente de salir a las calles.

También dijo que se debe ofrecer disculpas a las víctimas de la violencia e inseguridad en Juchitán.

La diputada emecista fue increpada durante su intervención por diputadas de Morena.

"No se equivoque diputada, porque usted no sabe lo que estamos pensando y no se los vamos a decir a usted", le recriminó una legisladora de Morena.

En la sesión hubo cuestionamientos y recriminaciones entre los diputados locales. Después de la intervención de García Morlán, no hubo más intervenciones.

¿Por qué desaparecieron los poderes en Juchitán?

La desaparición de poderes en Juchitán ocurre tras la detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado en el Istmo de Tehuantepec , en específico, estaría relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través de su brazo operativo identificado como "Los Cromos".

Por la mañana el mandatario estatal había anunciado en sus redes sociales que enviaría la petición al Poder Legislativo, debido a que el ayuntamiento de este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec atraviesa una situación que requiere decisiones firmes y claridad en la conducción de su gobierno municipal.

"Por esa razón, he instruido al secretario de Gobierno para que solicite formalmente al Congreso del Estado declarar la desaparición del ayuntamiento de Juchitán, y con ello, dar paso conforme lo establece la Ley, el nombramiento de un encargado de la administración municipal por parte del Ejecutivo Estatal".

Desarman a policías

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC) del Gobierno de Oaxaca desarmó a la policía municipal de Juchitán de Zaragoza, en un operativo en el que también participaron elementos de la Fiscalía General del Estado.

Los policías municipales fueron citados a un pase de lista y revista de armas. Para esto, el área fue acordonada en varias cuadras a la redonda con apoyo de la Guardia Nacional.

De acuerdo con la SSPyPC, el armamento que fue retirado a la corporación de seguridad pública municipal fueron 28 armas largas, 27 armas cortas y 2,029 cartuchos útiles de diferentes calibres.

El armamento fue trasladado a San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y será custodiado en el Depósito General de Armamento de la Secretaría, ubicado en las instalaciones del Cuartel General de la Policía Estatal de Oaxaca. El objetivo fue por protocolo y para garantizar un control estricto de este armamento.