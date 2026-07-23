Desarrollan proyecto en Durango para aprovechar el lirio acuático que afecta el río Tunal

La presencia del lirio acuático que se acumula en varias zonas del río Tunal, en Durango, es considerada un grave problema de contaminación que, junto con la basura y las descargas de aguas residuales provenientes de localidades cercanas, está afectando este cuerpo de agua y a las especies que lo habitan.

Ante esta problemática, investigadores del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana (ITVG) desarrollan una alternativa para aprovechar esta especie invasora, en lugar de destruirla.

Jesús García Pereyra, investigador y doctor en Ciencias Agrícolas, precisó que han desarrollado un proyecto para dar una solución al problema del lirio acuático.

"La idea no es destruir el lirio, la idea es cómo aprovecharlo, y la forma de aprovecharlo que sentimos nosotros es a través de un forraje que nos permita que los mismos animales que tienen aquí en los corrales puedan consumir ese nutritivo de una forma más eficiente".

De acuerdo con los estudios de laboratorio que han realizado al lirio acuático retirado con maquinaria, este contiene 22 por ciento de compuestos como nitrógeno, algo de fósforo y una alta concentración de potasio, nutrientes que podrían aprovecharse para la alimentación animal, principalmente de cabras, chivos y otras especies menores.

"Nosotros ya pensamos cómo hacerlo forraje para la alimentación animal", afirmó.

Requieren respaldo

Aunque el proyecto ya fue presentado ante personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los investigadores continúan a la espera de una respuesta, ya que para desarrollarlo se requiere inversión.

El investigador explicó que se necesitan molinos y, al menos, dos picadoras de forraje con capacidad para procesar aproximadamente dos toneladas por hora cada una.

"Tendríamos cuatro toneladas; después, un sistema de ensilaje para adicionar algunos probióticos, algunos nutrientes y utilizarlo directamente como nutrición animal. Esa es la idea en cuanto al forraje".

El proyecto es parte de la recuperación del río, considerado uno de los parajes turísticos más importantes de Durango, por lo que otra alternativa sería obtener recursos a través del área de Turismo del Gobierno del Estado.

Recordó que se presentó una primera propuesta para recuperar el río y controlar la propagación del lirio acuático utilizando un insecto; sin embargo, el costo del proyecto era muy elevado. Ahora se busca impulsar esta nueva alternativa, que podría resultar más económica.

La intención es que el río Tunal vuelva a ser un espacio de convivencia familiar, libre de contaminación.

El ITVG también ha colaborado en las jornadas de limpieza y en la reciente reforestación del río, donde realizó estudios para determinar las especies más adecuadas para plantar y garantizar su supervivencia.