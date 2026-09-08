Durango

LENGUAS ORIGINARIAS

Desarrollará Unipoli un videojuego para rescatar las lenguas originarias de Durango

El proyecto estará a cargo de estudiantes de la Ingeniería en Tecnología de la Información e Innovación Digital.

Desarrollará Unipoli un videojuego para rescatar las lenguas originarias de Durango

Desarrollará Unipoli un videojuego para rescatar las lenguas originarias de Durango

SAÚL MALDONADO
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Con el talento de sus alumnos y el uso de la tecnología a favor de las raíces locales, la Universidad Politécnica de Durango (Unipoli) pondrá en marcha el desarrollo de un videojuego educativo orientado a fomentar los valores, la ética y la preservación de las lenguas originarias del estado.

La iniciativa estará a cargo de estudiantes de la Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital, quienes aplicarán sus conocimientos en la creación de una herramienta interactiva con alto impacto social y pedagógico.

El proyecto se formalizó tras la firma de convenios de colaboración entre la UNIPOLI, la Universidad Pedagógica de Durango y el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción. Estos acuerdos no solo impulsarán el software educativo, sino que abrirán espacios para que los universitarios realicen sus estadías profesionales e inicien su vinculación con el sector laboral.

Con esta apuesta, la institución universitaria busca formar profesionistas orientados al desarrollo tecnológico con propósito social, uniendo la innovación con la identidad cultural y la formación de valores.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Unipoli lenguas originarias Durango lenguas indígenas Durango Durango, videojuego, originarias, Universidad

               

                
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