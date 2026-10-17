Desarrollarán programa piloto para convertir basura orgánica en composta en Durango

En el Cabildo de Durango se aprobó una iniciativa para que la Dirección de Servicios Públicos Municipales implemente una estrategia para recuperar los residuos sólidos urbanos orgánicos y convertirlos en composta, a fin de disminuir el impacto de la basura que llega al relleno sanitario.

Además de los beneficios para el medio ambiente, prevén generar un ahorro económico, pues cada tonelada de basura que llega al relleno sanitario representa un costo para la ciudadanía.

El regidor Jorge Herrera Castro comentó que ya se han realizado algunos esfuerzos para mejorar el proceso de manejo de la basura en el municipio; sin embargo, no se habían destinado recursos. Ahora, la estrategia quedará establecida en el reglamento para que la dependencia pueda desarrollarla.

“De entrada, es un programa piloto que habrá de convertirse en la regla hacia el futuro. Es sembrar la semilla para que, en algunos años, a corto, mediano y largo plazo, podamos separar la basura desde nuestras casas”, explicó.

La iniciativa plantea dar un mejor destino a los residuos sólidos urbanos, pero también busca que el Ayuntamiento sea el primero en poner el ejemplo, con el propósito de recuperar recursos y lograr una ciudad más limpia, ordenada y con ahorros en el manejo del relleno sanitario.

“Esto nos permitirá recuperar suelos, apoyar al medio rural y avanzar hacia una ciudad de vanguardia”, señaló el regidor.

Se argumenta que el compostaje representa una alternativa para avanzar hacia un modelo de gestión más responsable, al aprovechar la composta en áreas verdes y, de acuerdo con las condiciones técnicas, en actividades del medio rural.

Sobre la implementación, comentó que deberá realizarse de manera paulatina, considerando las capacidades operativas, materiales y presupuestales del municipio, así como la participación ciudadana y el fortalecimiento de la educación ambiental.