'Desarrollo Humano: la armonía que olvidó escucharse'

Siempre me ha parecido fascinante observar una orquesta antes de que inicie un concierto. Desde el público pareciera que cada músico permanece aislado en su propio mundo: el violinista repasa una melodía, el percusionista ajusta el ritmo, los metales prueban una última nota y el pianista verifica su instrumento.

Todos son distintos. Todos poseen una voz propia. Sin embargo, cuando la obra comienza ocurre algo extraordinario: ninguno intenta imponerse sobre los demás. La música no nace porque todos toquen igual, sino porque cada uno comprende que su talento adquiere sentido cuando es capaz de escuchar a los otros.Quizá ahí se encuentre una de las lecciones más valiosas para nuestra sociedad. Nunca habíamos tenido tantas posibilidades de expresar lo que pensamos y, paradójicamente, construir un diálogo genuino parece cada vez más difícil. Con el creciente uso de dispositivos conectados a internet hablamos con rapidez, opinamos con firmeza y defendemos nuestras certezas como si cada conversación fuera una competencia. Hemos aprendido a responder antes de comprender y a defender nuestras ideas antes de preguntarnos por las razones del otro.

Así, el deseo de comprender cede ante la necesidad de tener la razón, el bienestar común frente al éxito individual y la diferencia comienza a percibirse como una amenaza en lugar de una oportunidad para aprender.Cuando una orquesta deja de escucharse, los instrumentos permanecen, la partitura sigue siendo la misma y los músicos continúan ocupando su lugar; sin embargo, la armonía desaparece. Tal vez algo semejante ocurre con nuestra convivencia: cuando el otro deja de ser una persona para convertirse únicamente en adversario, etiqueta u obstáculo, no solo se debilita el diálogo, también limitamos nuestra posibilidad de crecer como individuos y como sociedad.Sin embargo, la humanidad nunca ha sido una historia de consensos permanentes. Diferencias, encuentros y conflictos también han impulsado profundas transformaciones. Si hoy reconocemos derechos y libertades que en otros momentos parecían impensables es porque distintas generaciones fueron capaces de cuestionar aquello que parecía inmutable y construir nuevas maneras de relacionarse. Quizá uno de nuestros mayores rasgos de humanidad sea precisamente la posibilidad de aprender del conflicto y transformar la convivencia. Es aquí donde el Desarrollo Humano, la multiculturalidad y la interculturalidad dejan de ser conceptos reservados al ámbito académico para convertirse en formas de interpretar y transformar la realidad. Los tres convergen en una convicción fundamental: una sociedad se desarrolla cuando amplía las oportunidades de sus integrantes para vivir con dignidad, participar plenamente y construir relaciones basadas en el reconocimiento mutuo.Por ello, quizá la pregunta no sea cómo eliminar nuestras diferencias, sino qué necesitamos desarrollar para convivir con ellas sin convertirlas en motivo de exclusión o confrontación. La multiculturalidad nos recuerda que la diversidad es inherente a toda sociedad; la interculturalidad nos invita a dar un paso más y transformarla en encuentro, diálogo y aprendizaje compartido. No basta con reconocer que el otro existe ni con tolerar aquello que nos resulta diferente: el verdadero desafío consiste en escuchar, comprender y construir con quienes enriquecen nuestra visión del mundo precisamente porque no son iguales a nosotros.Desde esta perspectiva, el desarrollo no puede medirse únicamente por el éxito económico o individual. Educar para el diálogo, fortalecer el pensamiento crítico, promover la participación y reconocer la dignidad de cada persona constituyen fundamentos de una convivencia más justa, incluyente y profundamente humana. En tiempos donde parece más fácil hablar que escuchar, quizá el mayor desafío no sea convencer al otro de pensar como nosotros, sino aprender a convivir reconociendo que existen diversas maneras legítimas de comprender el mundo.Porque, al final, ninguna orquesta alcanza la armonía haciendo que todos los instrumentos suenen igual. La alcanza cuando cada uno encuentra su propia voz y decide ponerla al servicio de una obra que solo puede existir gracias a la suma de todos. Quizá nuestras diferencias sean, precisamente, aquello que nos recuerda lo profundamente iguales que somos. Tal vez esa sea la melodía que, como sociedad, aún estamos aprendiendo a interpretar.

(*) La autora de este texto es Maestrante en Desarrollo Humano