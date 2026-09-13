Desarrollo Urbano regula y autoriza anuncios o espectaculares en Durango, aclara Protección Civil

La autorización, regulación e inspección inicial de espectaculares y anuncios en el municipio de Durango corresponde a la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, según precisó la Dirección Municipal de Protección Civil, luego del accidente registrado el pasado 4 de septiembre por la caída de un anuncio en el Centro Histórico.

La dependencia explicó que Desarrollo Urbano es la primera instancia encargada de otorgar los permisos correspondientes y de realizar la revisión de dichas estructuras . Si durante una inspección se identifica alguna condición que pudiera representar un riesgo, se solicita la intervención de Protección Civil para atender la situación dentro de sus atribuciones.

La precisión se realiza luego de que, tras el accidente ocurrido en la calle Pasteur, el dirigente de los comerciantes del Centro Histórico hizo la petición de revisar los espectaculares y anuncios instalados en la ciudad a Protección Civil, particularmente ante la continuidad de lluvias y vientos.

En el incidente una persona resultó lesionada por la caída de una estructura de gran tamaño.