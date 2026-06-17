¿Desastre cinematográfico? La adaptación de 'He-Man' divide opiniones

El regreso de He-Man a la pantalla grande no ha sido precisamente una marcha triunfal hacia el Castillo Grayskull. Aunque “Masters of the Universe”, la nueva adaptación “live-action” de la popular franquicia nacida en los años ochenta, llegó envuelta en nostalgia, efectos visuales y grandes expectativas, la recepción de la crítica especializada ha resultado mucho más compleja de lo que sus productores seguramente esperaban.

La película sigue la historia del príncipe Adam, heredero del reino de Eternia, quien debe enfrentar una vez más a Skeletor para impedir que las fuerzas del mal se apoderen de su mundo. Entre espadas mágicas, criaturas fantásticas y batallas intergalácticas, el filme apuesta por una mezcla de fantasía épica, ciencia ficción y humor autorreferencial.

La nostalgia a su favor

Entre los aspectos más celebrados se encuentra precisamente el respeto por el material original. Diversos críticos han destacado que la producción abraza sin complejos el espíritu extravagante de la caricatura clásica , recuperando personajes, diseños y elementos que durante décadas permanecieron grabados en la memoria de los fanáticos.

También han recibido elogios las actuaciones de Nicholas Galitzine como Adam/He-Man y de Jared Leto como Skeletor. Particularmente este último ha sido señalado como uno de los puntos más entretenidos del largometraje gracias a una interpretación exagerada, teatral y consciente de la naturaleza fantástica del personaje.

Las secuencias de acción, el diseño visual de Eternia y la voluntad de no avergonzarse de sus raíces de juguete convertido en fenómeno cultural también han sido reconocidas por quienes consideran que la cinta cumple como espectáculo de verano.

El gran problema del filme

Sin embargo, la principal crítica que se repite en numerosos análisis tiene que ver con su identidad. Para algunos especialistas, la película oscila constantemente entre la parodia, la aventura familiar y la fantasía seria sin decidirse por ninguna de ellas.

Esa mezcla de tonos ha provocado que varios críticos describan la experiencia como irregular. Mientras algunas escenas buscan provocar carcajadas, otras intentan desarrollar conflictos emocionales o reflexiones sobre la masculinidad y el heroísmo, generando una sensación de inconsistencia narrativa.

A ello se suma una duración que varios medios consideran excesiva y un argumento que, aunque entretenido, pocas veces logra sorprender. También se han señalado problemas de ritmo y personajes secundarios que no alcanzan el desarrollo esperado pese al talento de los actores que los interpretan.

Un fenómeno inesperado

Lejos de convertirse en un desastre absoluto, “Masters of the Universe” parece haber encontrado un punto medio. No es la película que revolucionará el cine de fantasía contemporáneo, pero tampoco el fracaso que algunos anticipaban cuando se anunció el proyecto.

La conversación generada alrededor del filme refleja precisamente esa dualidad: mientras una parte de la crítica considera que se trata de una aventura divertida y sorprendentemente sincera, otra la ve como una producción excesivamente larga, derivativa y atrapada entre la nostalgia y la necesidad de modernizar la franquicia.

Lo cierto es que, para bien o para mal, He-Man ha vuelto a conectar con su público original y llega a nuevas generaciones, sobre todo en tiempos donde muchas producciones desaparecen apenas abandonan la cartelera.