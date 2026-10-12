Desbandada en Durango de Movimiento Ciudadano:  11 perfiles se integran al Partido Verde

El Partido Verde Ecologista de México informó, en rueda de prensa, sobre 11 nuevas incorporaciones a su proyecto en Durango. Se trata de perfiles que anteriormente militaban en Movimiento Ciudadano, aunque señalaron que podrían sumarse al menos otros seis en los próximos días.

Se dio a conocer que estas son solo las incorporaciones iniciales de distintos municipios, entre las que se encuentran excandidatos, regidores y coordinadores territoriales. Sin embargo, esperan que se sumen más personas para llegar fortalecidos a la contienda de 2027, tanto a nivel local como federal.

Sobre el partido, aseguraron que tiene una gran apertura y un crecimiento garantizado a nivel nacional, además de que busca consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación y avanzar en los trabajos rumbo a 2027 y 2028.

La dirigencia del partido declaró que el Verde tiene las puertas abiertas para quienes quieran contribuir desde las colonias y comunidades. Añadió que uno de los objetivos es participar primero en el proceso interno de Morena y en la definición de las 17 gubernaturas, como parte de la ruta hacia 2027.

Buscarán perfilar a los mejores candidatos, con una agenda que anteriormente ya ha permeado a nivel local y nacional y que busca ganar más distritos, así como lograr una mayor representación en el Congreso local.

DENUNCIAN A MC

Óscar Alejandro Bacio García, regidor suplente en Gómez Palacio, argumentó que Movimiento Ciudadano se está convirtiendo en una empresa familiar y que utiliza el partido para fines personales.

Señaló que, por ese motivo, los valores de dicha fuerza política ya no representan el trabajo que se realiza en favor de la ciudadanía. Añadió que su salida, como la de otros perfiles no era algo que estuvieran buscando inicialmente.

Dijo que quienes han salido de MC lo han hecho porque están hartos de seguir en lo mismo y buscan construir bases reales, en lugar de continuar en un proyecto que, según afirmó, responde a intereses familiares.