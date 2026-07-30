Descarrilamiento de tren de carga en límites de Durango y Zacatecas deja cuatro lesionados

Un tren de carga sufrió un descarrilamiento la noche del miércoles en el municipio de San Juan de Guadalupe, en la zona limítrofe entre Durango y Zacatecas, lo que originó un operativo de auxilio por parte de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia que se trasladaron hasta el sitio del accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, el convoy transportaba toneladas de maíz cuando, por causas que aún no han sido establecidas, varios de sus vagones abandonaron la vía férrea. El incidente también involucró dos locomotoras y un tanque con gas utilizado para procesos de oxígeno, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad en el área.

Como resultado del percance, cuatro personas resultaron lesionadas y recibieron atención médica por parte de los servicios de emergencia. Hasta el cierre de la información, las autoridades descartaban víctimas mortales derivadas del accidente.

Las evaluaciones preliminares indican que fueron 34 los vagones que descarrilaron, provocando daños materiales de consideración y afectaciones en la infraestructura ferroviaria. La magnitud del siniestro hizo necesaria la intervención de personal especializado para inspeccionar las unidades involucradas.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Juan de Guadalupe acudieron como primeros respondientes para acordonar el perímetro, facilitar el acceso de los cuerpos de rescate y mantener alejadas a personas ajenas a las labores de atención.

Durante varias horas permanecieron activos los trabajos para retirar los vagones siniestrados, verificar el estado de las vías y garantizar que no existiera riesgo adicional derivado del tanque involucrado en el descarrilamiento, mientras se coordinaban las maniobras con personal ferroviario.