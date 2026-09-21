Descartan complicaciones para pago de prestaciones a trabajadores de Nuevo Ideal

El Ayuntamiento de Nuevo Ideal prevé cerrar el año sin complicaciones económicas para cubrir las prestaciones correspondientes a sus trabajadores, luego de aplicar ajustes al gasto y reducir erogaciones relacionadas con la renta de maquinaria y equipo.

La presidenta municipal, Zaira Guadalupe Quiñones Valenzuela, señaló que hasta el momento no se contempla recurrir a créditos ni a recursos extraordinarios para cumplir con los compromisos de fin de año. Explicó que la Administración ha buscado mantener un manejo cuidadoso de los recursos disponibles y ajustar los gastos con mayor incidencia en las finanzas municipales.

Entre las medidas adoptadas mencionó la recuperación y puesta en funcionamiento de maquinaria y equipo propiedad del Municipio, con el propósito de disminuir la necesidad de rentarlos. Indicó que este concepto representaba un gasto durante la administración anterior y que actualmente se busca aprovechar los recursos materiales con que cuenta el Ayuntamiento.

Quiñones Valenzuela agregó que el Municipio ya trabaja en la programación de las obras con las que concluirá el año y sostuvo que la expectativa es mantener la capacidad financiera para cubrir tanto esos proyectos como las obligaciones laborales.