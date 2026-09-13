Descartan que el Grito en Durango vaya a ser virtual

La ceremonia del Grito de Independencia que se lleva a cabo cada 15 de septiembre se realizará en Durango conforme al formato tradicional en el que se ha realizado durante los últimos años.

Así lo informó el titular de la Secretaría General de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, quien descartó que el Grito de Independencia pudiera ser virtual.

“No. El Grito se lleva a cabo como se realiza año con año. Estos cuatro gritos que vamos a tener a partir de mañana y que se van a llevar a cabo presencial, ya se está haciendo toda la logística. Es una fiesta ciudadana que debemos seguir privilegiando y creo yo que esos son rumores que las mismas gentes que promueven otro tipo de acciones están diciendo y haciendo. Pero no, tenemos plena y total confianza en que el Grito va a ser, como siempre ha sido, una gran fiesta de los mexicanos y una gran fiesta de los duranguenses”, indicó.

Inclusive, dijo que se tiene programada la participación de artistas en esta celebración, en la plaza IV Centenario. “Entiendo que son Los Rieleros los que van. Hay una serie de artistas previos al informe, incluyendo locales, y a las 10:45 se inicia el protocolo con la ceremonia militar; es protocolo de bandera y, por supuesto, el Grito. Y una vez terminado todo el protocolo del Grito, inicia el espectáculo que son los Rieleros”, manifestó.