Descienden casos de sarampión en Durango, durante agosto de 2026

Los casos de sarampión en Durango muestran una tendencia a la baja. En lo que va de agosto de 2026, se han confirmado 31 positivos, de los cuales 19 corresponden a la primera quincena y 12 a la segunda mitad del mes.

¿Cuál fue el mes más crítico?

De acuerdo con el reporte de la situación epidemiológica del sarampión en México, mayo fue el mes más crítico para Durango, con 157 casos positivos, de los cuales casi la mitad fueron detectados en el municipio de Mezquital.

Marzo se ubicó como el segundo mes con mayor número de contagios, con 97 casos positivos, mientras que julio, pese a la tendencia descendente, se convirtió en el tercer mes con más registros, con 90 casos.

En contraste, enero ha sido el mes con menor incidencia durante este año, al contabilizar solamente 10 casos positivos.

Agosto se perfila como el segundo mes con menos contagios, con 31 casos registrados hasta ahora, aunque todavía faltan algunos días para concluir el periodo.

Los datos muestran que durante la primera quincena de agosto se confirmaron 19 casos, una de las cifras más bajas del año, mientras que en lo que va de la segunda quincena se han sumado otros 12 positivos.

¿Cuántos casos acumulados van de 2025 a 2026?

Con los 628 casos acumulados en 2026 y los 62 registrados durante 2025, Durango suma 690 casos positivos de sarampión en los dos últimos años. En cuanto a defunciones, se contabilizan tres en este periodo: una ocurrida en 2025 y dos durante 2026.

Estos registros colocan a Durango como la quinta entidad del país con mayor número de casos positivos de sarampión acumulados entre 2025 y 2026, así como en el quinto lugar nacional por número de defunciones asociadas a esta enfermedad durante el mismo periodo.

El municipio de Mezquital continúa concentrando la mayor incidencia de la enfermedad, con poco más del 53 por ciento de los casos registrados. Le sigue el municipio de Durango, con el 37 por ciento, mientras que el 10 por ciento restante se distribuye en otros 11 municipios.