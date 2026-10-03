Descienden las temperaturas en Durango, ¿seguirán las lluvias? Esto dice el pronóstico

Las temperaturas máximas continúan descendiendo en Durango. Actualmente, solo dos municipios registran valores superiores a los 30 grados centígrados, mientras que en la capital del estado la temperatura apenas alcanzó los 24 grados.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante las últimas horas se ha observado un descenso en las temperaturas vespertinas, comportamiento que se refleja en los registros más recientes.

Tamazula reportó una máxima de 35 grados centígrados, mientras que Topia, municipio que habitualmente supera los 35 grados, registró 32. En el resto de la entidad, las temperaturas se mantuvieron por debajo de los 30 grados.

San Bernardo, donde normalmente se alcanzan valores superiores a los 32 grados, registró una máxima de 28, misma temperatura reportada en Poanas.

En el municipio de Durango, la zona urbana alcanzó apenas 24 grados durante la tarde, cuando habitualmente se registran máximas de entre 28 y 32 grados centígrados.

En cuanto a las temperaturas mínimas de la mañana del sábado, San Bernardo registró cuatro grados centígrados; Hidalgo y Ocampo, ocho grados, y El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo, nueve grados.

Canatlán, Nuevo Ideal, Vicente Guerrero, Poanas y la ciudad de Durango reportaron 14 grados, mientras que Lerdo registró 15, una temperatura inferior a los valores habituales para las mañanas en ese municipio, que suelen superar los 20 grados.

Santiago Papasquiaro reportó 16 grados; Cuencamé, 19; Topia, 23, y Tamazula, 25 grados centígrados.

Este sábado se mantiene la posibilidad de lluvias para toda la parte sur y central del estado, de entre 20 y 30 milímetros en 24 horas, pero posibilidades de lluvias ligeras en el resto de la entidad.

Para la zona urbana se mantiene la posibilidad de lluvias sobre todo por la tarde.

Para este domingo se mantienen condiciones favorables para la presencia de precipitaciones en todo el estado, aunque se esperan lluvias ligeras en la mayor parte del territorio.

Las precipitaciones de mayor intensidad podrían presentarse en la zona sur, particularmente en los municipios de Pueblo Nuevo y Mezquital, así como en una parte del municipio de Durango.