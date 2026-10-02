Descienden temperaturas en Durango; seis municipios registran mínimas de un solo dígito

Las temperaturas mínimas y máximas comenzaron a descender en distintas regiones de Durango, donde al menos seis municipios serranos reportaron registros de entre cinco y nueve grados centígrados. Para este sábado se mantiene el pronóstico de lluvias, aunque se esperan precipitaciones ligeras.

De acuerdo con el pronóstico climatológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los municipios de San Bernardo, Guanaceví, Súchil, Pueblo Nuevo, Ocampo e Hidalgo comenzaron a registrar temperaturas mínimas de un solo dígito.

En Poanas, Nuevo Ideal y la ciudad de Durango se reportaron 15 grados centígrados; en Lerdo, 16, cuando habitualmente amanece con temperaturas superiores a los 20 grados. Santiago Papasquiaro y Guadalupe Victoria registraron 17 grados; Cuencamé, 20; Topia, 23, y Tamazula, 25.

Las temperaturas máximas también mostraron un descenso durante las últimas horas. Tamazula registró 36 grados centígrados; Topia, 34; Santiago Papasquiaro, Ocampo y Poanas, 31; Cuencamé, 30, cuando habitualmente alcanza entre 33 y 35 grados, mientras que en la ciudad de Durango la máxima fue de 26 grados.

Para este sábado se espera un día mayormente nublado en prácticamente toda la entidad, con condiciones para la presencia de precipitaciones; sin embargo, el pronóstico de Conagua indica que estas serían de intensidad ligera.

En la ciudad de Durango también se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad moderada de lluvia, una temperatura mínima de 12 grados centígrados, máxima de 22 y nocturna de 14 grados, por lo que continuará el descenso térmico en la capital.

Además, se esperan rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora en la zona urbana.