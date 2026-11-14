Descongelan parcialmente cuentas de Rocha Moya, por orden de Tribunal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que por orden del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) se concedió al exgobernador Rubén Rocha Moya el acceso parcial a sus cuentas derivadas de pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez.
Por medio de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF, detalló que el procedimiento judicial fue promovido por el exgobernador de Sinaloa.
Compartió que el TFJA concedió una suspensión provisional que permite el acceso a ministraciones futuras derivadas de pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez, es decir, podrá disponer únicamente de los recursos del ISSSTE, IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa, al tratarse de "recursos protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones".
¿Tendrá acceso total a sus cuentas?
El fallo, emitido por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA, precisa que la medida no implica un acceso total a las cuentas bancarias, por lo que, aseguró, los recursos distintos a los señalados, así como cualquier otra operación financiera, permanecen sujetos a las "restricciones correspondientes".
"La SHCP, por conducto de la UIF, reitera su compromiso con el respeto a las resoluciones judiciales, el debido proceso y el derecho de garantía de audiencia, así como con el fortalecimiento de las acciones institucionales para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita", se lee en el escrito.
Cabe destacar que el pasado mes de abril, Rubén Rocha Moya fue acusado por Estados Unidos, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, de tener nexos con el narcotráfico, específicamente con el Cártel de Sinaloa.