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Descubre la edición de julio 2026 de Click!

Recorre con nosotros los eventos sociales más destacados de Durango.

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En esta entrega nos acompaña en portada el Dr. Jesús Emmanuel Díaz Vázquez, especialista en Neurocirugía, Columna Vertebral y Medicina Regenerativa, así como Director y creador del Centro Neuro Spine, la revolución médica que está transformando el noroeste de México y devolviendo la calidad de vida a sus pacientes a través de la alta especialidad. 

Además, recorre con nosotros los eventos sociales más destacados de Durango. Captamos los mejores momentos de la sociedad duranguense en sus XV años, bautizos y presentaciones. 

Y para cuidar de ti y de los tuyos, en nuestra Guía Médica te presentamos a los mejores especialistas y las últimas innovaciones en salud.

Encuentra nuestra edición de julio en su versión impresa y descúbrela también en formato digital a través de las plataformas de El Siglo de Durango.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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