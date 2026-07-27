Descubre la edición de julio 2026 de Click!

En esta entrega nos acompaña en portada el Dr. Jesús Emmanuel Díaz Vázquez, especialista en Neurocirugía, Columna Vertebral y Medicina Regenerativa, así como Director y creador del Centro Neuro Spine, la revolución médica que está transformando el noroeste de México y devolviendo la calidad de vida a sus pacientes a través de la alta especialidad.

Además, recorre con nosotros los eventos sociales más destacados de Durango. Captamos los mejores momentos de la sociedad duranguense en sus XV años, bautizos y presentaciones.

Y para cuidar de ti y de los tuyos, en nuestra Guía Médica te presentamos a los mejores especialistas y las últimas innovaciones en salud.

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